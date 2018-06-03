Испанская пресса подтвердила желание Роналду стать самым высокооплачиваемым игроком в мире
Испанская пресса подтвердила желание нападающего "Реала" Криштиану Роналду стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
По информации онлайн-издания El Confidencial, 33-летний португалец хочет зарабатывать 50 миллионов евро в год после вычета налогов, то есть "грязными" это 80 миллионов, о которых ранее сообщала газета Corriere dello Sport.
Напомним, что сейчас самая высокая зарплата среди футболистов у форварда "Барселоны" Лионеля Месси - 42 миллиона евро после вычета налогов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Курс на Россию: Испания примет Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ 2018
-
Шоу звезд на "Энфилде": Бразилия встречается с Хорватией
-
Бельгия и Португалия сыграли в безголевую ничью
-
Битва с прицелом на Лигу Наций: Албания и Украина сойдутся в товарищеском матче
-
Неожиданность в Клагенфурте: Австрия переигрывает действующего чемпиона мира
Лента новостей
-
Мустафи: "Месси был моим самым сложным противником"
-
"Валенсия" может подписать брата Азара
-
"Барселона" хочет, чтобы Гризманн гарантировал свой переход в клуб до ЧМ 2018
-
Игрок "Штутгарта" попросил клуб отпустить его в "Арсенал"
-
Мекиска минимально обыграла Шотландию
-
Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Роналду
-
Компани может не сыграть на Чемпионате Мира
-
Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Клюйверта
-
Курс на Россию: Испания примет Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ 2018
-
Невилл дал совет "Манчестер Юнайтед" касательно Бэйла
-
Клопп поставил "Реалу" два условия
-
На Левандовски появился новый претендент
-
Федерация футбола Франции не собирается менять Дешама на Зидана
-
Подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Роналдо назвал свою команду мечты
-
Коутиньо: "Месси и Роналду соперничают уже много лет, но я думаю, настало время и остальным стремиться к господству в футболе"
-
1
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку мая
-
Шоу звезд на "Энфилде": Бразилия встречается с Хорватией
-
Сборная Туниса определилась с итоговой заявкой на ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20