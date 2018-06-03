Испанская пресса подтвердила желание Роналду стать самым высокооплачиваемым игроком в мире

Испанская пресса подтвердила желание нападающего "Реала" Криштиану Роналду стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

По информации онлайн-издания El Confidencial, 33-летний португалец хочет зарабатывать 50 миллионов евро в год после вычета налогов, то есть "грязными" это 80 миллионов, о которых ранее сообщала газета Corriere dello Sport.

Напомним, что сейчас самая высокая зарплата среди футболистов у форварда "Барселоны" Лионеля Месси - 42 миллиона евро после вычета налогов. | http://soccernews.ru