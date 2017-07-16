Испанская пресса подвела первые итоги нахождения Вальверде "у руля" "Барселоны"

Испанская пресса подвела первые итоги работы Эрнесто Вальверде главным тренером каталонской "Барселоны".

Так, было отмечено, что у нового наставника "сине-гранатовых" имеется больше сходства с Хосепом Гвардиолой, нежели с Луисом Энрике - 53-летний специалист на семи проведенных тренировочных занятиях отдает предпочтение работе с мячом и отработке высокого прессинга.

Напомним, Альба назвал лучшее подписание "Барселоны" текущим летом. | soccernews.ru