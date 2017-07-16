Испанская пресса подвела первые итоги нахождения Вальверде "у руля" "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальвердехосеп гвардиолалуис энрике

Испанская пресса подвела первые итоги нахождения Вальверде "у руля" "Барселоны"Испанская пресса подвела первые итоги работы Эрнесто Вальверде главным тренером каталонской "Барселоны".

Так, было отмечено, что у нового наставника "сине-гранатовых" имеется больше сходства с Хосепом Гвардиолой, нежели с Луисом Энрике - 53-летний специалист на семи проведенных тренировочных занятиях отдает предпочтение работе с мячом и отработке высокого прессинга.

Напомним, Альба назвал лучшее подписание "Барселоны" текущим летом. | soccernews.ru

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