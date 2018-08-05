Испанская пресса припомнила Артуро Видалю его слова о Месси

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Испанская пресса припомнила Артуро Видалю его слова о МессиИспанская пресса припомнила новоиспеченному полузащитнику каталонской "Барселоны" Артуро Видалю его слова о лидере атак "сине-гранатовых" Лионеле Месси.

Так, в одном из своих интервью 31-летний чилиец заявил: "Боюсь ли я Месси? У меня нет страха перед ним, но нужно спросить его, боится ли он меня. Я обыграл его уже в двух финалах, и если мы встретимся снова, я опять выиграю. Я мечтаю об очередной встрече с Аргентиной".

Напомним,  Джером Боатенг отправил прощальное послание Артуро Видалю. | soccernews.ru

Комментарии
Вадик

Всё правильно сказал это не его проблемы что это великий гном как всегда в сборной обосрался и так было и будет всегда про Аргентину всегда говорят как же так столько звёзд ну конечно с великим мерт 170 см лео месси и ни могут выиграть а у Чили всего две суперзвезды и пожалуйста два подряд Кубка Америки и в следующем году будет также в Бразилии скорее петух выиграет для бразилии чем наконец это сделает Аргентина

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жк

Он о чисто спортивном соперничестве говорил, думаю Лео простит.А если будет играть за Барсу как играет за Чили и достойно заменит Макерано, то Месси поддержит его и будет только рад за Видаля.

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ЖК ГЛОР ГНОМА

ахаххаха, отмазки пошли , глор путалонии

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ГЕЛЕВЫЙ ГОМИК

Ох,тут гавкает пес гелевого петушка.

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123

Твою мать ебал)

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