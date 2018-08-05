Испанская пресса припомнила Артуро Видалю его слова о Месси

Испанская пресса припомнила новоиспеченному полузащитнику каталонской "Барселоны" Артуро Видалю его слова о лидере атак "сине-гранатовых" Лионеле Месси.

Так, в одном из своих интервью 31-летний чилиец заявил: "Боюсь ли я Месси? У меня нет страха перед ним, но нужно спросить его, боится ли он меня. Я обыграл его уже в двух финалах, и если мы встретимся снова, я опять выиграю. Я мечтаю об очередной встрече с Аргентиной ".

Напомним, Джером Боатенг отправил прощальное послание Артуро Видалю. | soccernews.ru