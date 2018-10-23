Испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента Моуринью в "Реале"

3 Теги реал мадридхаби алонсожозе моуринью

Испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента Моуринью в "Реале"Испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента португальского специалиста Жозе Моуринью в мадридском "Реале".

Так, источник Onda Cero, назвал возвращение нынешнего наставника "Манчестер Юнайтед" в королевский клуб лишь делом времени. При этом "Особенный" уже определился, что с собой на "Сантьяго Бернабеу" он позовет Хаби Алонсо, который играл под его руководством во время его первого прихода в стан "сливочных".

Алонсо завершил карьеру летом прошлого года. В настоящее время он работает в структуре "Реала" тренером юношеских команд.

Напомним, видеть Моуринью главным тренером своей команды желает руководство "Реала". | soccernews.ru

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Комментарии

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РМ

если придет опять Моур, то такая заварушка начнется, еще Пепа в Барсу

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Джамбон

Моур уже исчерпал себя как тренер,давно уже далеко не топ

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Вахтанг

Закрой свой черпак ёбаный гандон

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