Испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента Моуринью в "Реале"

Испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента португальского специалиста Жозе Моуринью в мадридском "Реале".

Так, источник Onda Cero, назвал возвращение нынешнего наставника "Манчестер Юнайтед" в королевский клуб лишь делом времени. При этом "Особенный" уже определился, что с собой на "Сантьяго Бернабеу" он позовет Хаби Алонсо, который играл под его руководством во время его первого прихода в стан "сливочных".

Алонсо завершил карьеру летом прошлого года. В настоящее время он работает в структуре "Реала" тренером юношеских команд.

Напомним, видеть Моуринью главным тренером своей команды желает руководство "Реала". | soccernews.ru