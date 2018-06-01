Испанская пресса выделила три возможных причины ухода Зидана из "Реала"

Авторитетное испанское издание AS выделило три возможных причины ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала".

Во-первых, велика вероятность, что у французского наставника испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, который планировал трансферы без его одобрения.

Во-вторых, 45-летний специалист мог быть обеспокоен неопределённостью с будущим лидеров команды Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Соответственно возникало непонимание того, вокруг каких футболистов строить игру.

В-третьих, Зидану вряд ли понравилось отсутствие поддержки со стороны руководства "Реала" в середине минувшего сезона, когда результаты "сливочных" оставляли желать лучшего.

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