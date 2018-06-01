Испанская пресса выделила три возможных причины ухода Зидана из "Реала"

1 Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино перескриштиану роналдугарет бэйл

Испанская пресса выделила три возможных причины ухода Зидана из "Реала"

Авторитетное испанское издание AS выделило три возможных причины ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реала".

Во-первых, велика вероятность, что у французского наставника испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, который планировал трансферы без его одобрения.

Во-вторых, 45-летний специалист мог быть обеспокоен неопределённостью с будущим лидеров команды Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Соответственно возникало непонимание того, вокруг каких футболистов строить игру.

В-третьих, Зидану вряд ли понравилось отсутствие поддержки со стороны руководства "Реала" в середине минувшего сезона, когда результаты "сливочных" оставляли желать лучшего.

Не пропустите: Рамос предсказывал уход Зидана из "Реала" еще зимой. | http://soccernews.ru

комментарии
Келлерман

Великий Зизу найдет свой путь .... Удачи тебе !!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов