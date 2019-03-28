Испанская система на Аравийском полуострове: Катар - страна с самым интенсивным уровнем футбольного развития в мире

Какая страна является самой прогрессивной в области футбольного развития? Германия, которая после провального Евро-2004 выстроила систему молодежных академий и уже через 10 лет выиграла Чемпионат Мира? Или, может быть, Бельгия, которая переживает постепенный закат своего самого талантливого футбольного поколения в истории, которое вполне себе могло выиграть Чемпионат Мира годом ранее, но, как когда-то легендарной сборной Венгрии, бельгийцам не хватило то ли везения, то ли хладнокровия на решающем отрезке (подумайте сами, в 2014 они проиграли будущим финалистам – Аргентине, а в 2018 будущим победителям – французам). Собственно, о чем бы мы не заговорили, приставка "самые-самые" всегда будет падать на самые развитые мировые державы, такие как США, Великобритания, Германия, Франция и другие. А как на счет Катара? Да, если посмотреть в список стран с самым высоким ВВП на душу населения, то Катар будет выше любого государства на этой планете. Но как на счет футбола?

В начале 2019 года сборная Катара совершила настоящую сенсацию на Кубке Азии. Под руководством испанца Феликса Санчеса Баса команда дошла до финала без пропущенных голов, а в финале без особых проблем переиграла грозную Японию – самую титулованную команду турнира, которая имеет в своем составе игроков из крепких европейских команд. Эта победа стала высшим достижением Катара за всю его историю. Ранее эта маленькая страна с Аравийского полуострова не пробивалась даже в полуфинал турнира и в историческом аспекте была хуже, чем Гонконг, Камбоджа или Южный Вьетнам (сегодня – просто Вьетнам), которые на данном этапе могут разве что квалифицироваться в финальную стадию турнира. Независимым Катар стал только в 1971 году, когда вышел из состава Британского королевства. На тот момент страна не представляла из себя ничего путного, находилась в списке "отсталых" и могла похвастаться разве что традиционными пустынными пейзажами. Однако, как и другие страны Аравийского полуострова, Катар обладал большими запасами газа и нефти, которые, при правильном использовании, могли вывести страну на новый уровень. В конце 70-ых годов прошлого века этот процесс был запущен. Власть Катара национализировала все имеющиеся объекты нефтяной промышленности на территории страны, и начала строить новые. В связи с этим Катар получил мощный экономический импульс и начал процесс глобальной застройки.

Интересно, что практически 90% населения страны – это мигранты, которые приезжают в Катар на заработки. Остаться в стране просто так не получится (это связано со всеми развитыми странами Аравийского полуострова). Если ты приезжаешь сюда – ты либо турист, которые вскоре отсюда уедет, либо рабочий, для которого отсутствие официального трудоустройства может закончиться депортацией. 10% местного населения получает свою долю от продажи природных ресурсов, а потому может позволить себе не работать на сложных работах или в сфере услуг. Катарцы предпочитают занимать управленческие должности или развивать свои собственные направления бизнеса. Последнее очень затребовано в последнее время, так как любой житель Катара понимает, что запасы нефти и газа могут закончится сиюминутно и, если страна не заменит чем-то "зависимость от нефтяной иглы", то в конце концов придется вернуться назад в 70-ые. Именно поэтому все арабы, не только представители Катара, пытаются вложиться в акции мощных европейских компаний, создают свои продукты (к примеру, авиакомпании) и выходят с ними на мировые рынки, вкладывают огромные деньги в туристическую отрасль и… развивают спорт!

Фактор спорта нужен Катару, по большей части, чтобы увеличить свой авторитет в мировом сообществе. Как и многие азиатские страны, а также самые богатые представители африканского континента (к примеру, Экваториальная Гвинея), Катар начал с того, что проводил политику натурализации. В конце 90-ых годов под флагом Катара выступали болгарские тяжелоатлеты или гандболисты разных национальностей (в составе сборной Катара по гандболу и сейчас выступают множество спортсменов без катарских корней. Во многом, именно это позволило Катару занять второе место на домашнем Чемпионате Мира 2015 года). Самым известным примером катарской натурализации до сих пор является кенийский стайер Стивен Чероно (или Саиф Саид Шахин после получения катарского паспорта). Он до сих пор является мировым рекордсменом на дистанции 3000 метров –7:53. Подобная политика просматривалась и в сфере футбола. С конца 90-ых Катар активно приглашал в национальную сборную латиноамериканцев, одним из которых мог стать экс-форвард "Вердера" Аилтон. Катар был далеко не первопроходцем в сфере аравийской натурализации. Еще в 80-ых годах этим активно занимался один из соседей Катара – Кувейт. На короткой дистанции стратегия даже дала определенные плоды. На Кубке Азии 1980 Кувейт стал победителем, а через 4 года победил Иран в матче за третье место. Это вызвало небывалый бум, и руководство Кувейта начало приглашать возрастных звезд для игры за национальную команду. В роли араба побывал даже Мишель Платини, которого вызвали для проведения выставочных "рейтинговых" матчей против сборной СССР. Однако, история Кувейта научила тому, что раздавать паспорта возрастным легионерам – это план на один день, который (а) не всегда работает сегодня и (б) точно не будет работать завтра. Каков итог? Бахрейн ‒ на 111 месте в рейтинге ФИФА (по состоянию на 27 марта 2019 года) и уже почти 40 лет не выигрывал ничего значимого. Именно поэтому Катар и отказался от политики натурализации в пользу развития собственных кадров. Если вы посмотрите на биографию игроков национальной сборной Катара, то она будет схожа одним пунктом – академией "Aspire Academy".

"Aspire Academy" (в переводе с английского – "академия стремления") была основана в 2004 году Джасимом Аль-Тани – человеком, который являлся принцем Катара и был прямым наследником престола, но передал это право младшему брату, сконцентрировавшись на других, по его мнению, более важных делах. Свободное время у уйма катарских денег в итоге превратилась в центр развития молодежи, главной целью которого было превращение бескрайних (ну почти, Катар все же довольно маленький) пустынных просторов в землю обетованную для молодых футболистов. Как сообщали СМИ в прошлом десятилетии, "Aspire Academy" рассматривался всего лишь как проект, которые должен был сыграть решающую роль в получении Катаром права на проведения Чемпионата Мира в 2022 году. Нельзя исключать, что главная задача была именно в этом и "Aspire Academy" должна была стать одним из средств повышения репутации Катара в мире, но после получения права проводить мундиаль в 2022, инвестиции в это направления только увеличились!

Продолжение следует!