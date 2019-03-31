Испанская система на Аравийском полуострове: Катар - страна с самым интенсивным уровнем футбольного развития в мире. Часть 2

Несколько дней назад редакция Soccernews рассказывала Вам, дорогие читатели, о развитии футбола в Катаре. Сегодня мы представляем вторую часть материала о том, как работает катарская система самой популярной в мире игры.

Как уже было сказано ранее, на определенном этапе своей истории Катар пытался пойти по пути натурализации, но ФИФА, после многочисленных жалоб азиатских федераций футбола, установила запрет на столь явное привлечение игроков других национальностей к себе в сборную. Возможно, дело не дошло бы до скандала, если бы катарцы не начали буквально предлагать контракты зарубежным игрокам, в первую очередь – бразильцам, которые не то, что не знакомы с нынешней системой футбола, а даже никогда не ступали на катарскую землю. Фактически, федерация футбола страны пыталась построить национальную команду по клубному принципу. С появлением "Aspire Academy", о которой мы также писали в предыдущем материале, структура футбола поменялась далеко не на 180 градусов, но все же потерпела некоторых изменений. В первую очередь стоит отметить, что "Aspire Academy" – это не только футбольная академия. Она имеет множество направлений, среди которых атлетика, фехтование, теннис, ну и, конечно, футбол. При этом, мощь футбольной отрасли сложно переоценить, ведь ее возглавляет никто иной, как экс-директор молодежной академии каталонской "Барселоны" Хосеп Коломер. Если вы внимательно изучали биографию Лионеля Месси, то наверняка слышали об этой персоне. Именно Коломер открыл миру талант аргентинца, пригласив того в "Барсу".

Поскольку "Aspire Academy" была открыта человеком из королевской семьи, она сразу приобрела статус "общенациональной" и отрезала любую конкуренцию, став фактическим монополистом на рынке катарских академий. Футбольный отдел занимается тем, что просматривает молодежь в катарских клубах (как заявлял один из участников процесса, поиск значительно упрощается за счет того, что все профессиональные команды Катара располагаются в одном городе – столице Дохе) и выбирала лучших для своей академии. Более того, сами клубы были заинтересованы в том, чтобы отдать молодежь в "Aspire Academy", так как система подготовки внутри этой системы была значительно мощнее, чем в локальных клубных академиях. Кроме того, "Aspire Academy" не имела своего клуба, из-за чего футболисты не оставались там, а имели возможность выступать за свои команды. Исключением были турниры, организованные академией – в этом случае "Aspire Academy" имела право потребовать у клуба игрока на время проведения локальных и межнациональных первенств. Важно также отметить, что среди работников "Aspire Academy" не было практически ни единого катарца. Основу в лице детских тренеров, психологов, физиологов и других специалистов составляли испанцы.

Однако, система заработала не сразу и на определенном этапе столкнулась с трудностями, связанные с благосостоянием страны. Дело в том, что местные жители, которые увлекались футболом с малых лет, были достаточно обеспеченными, чтобы, по принципу Бразилии, видеть в этом виде спорта социальный лифт и способы заработка в будущем. Кроме того, местных жителей в Катаре на данном этапе насчитывается не более 400 тыс. (население Исландии), а потому выбор был весьма ограничен. Именно поэтому в 2007 году "Aspire Academy" запустила проект, направленный на поиск молодых талантов в Африке. Это можно было рассматривать как способ натурализации футболистов, но первоначальная идея была в другом. Хосеп Коломер хотел, чтобы талантливая африканская молодежь создавала конкуренцию для местных исполнителей. При этом боссы катарского футбола не исключали, что некоторые игроки смогут влюбится в эту систему и остаться в Катаре навсегда.

На начальном этапе "Aspire Academy" организовала массовую рекламную кампанию в самых "рыбных" уголках Африки и устроила множество локальных турнирах на территориях Нигерии, Камеруна, Ганы, ЮАР, Марокко, Сенегала, Кении и других стран. По итогу скаутам удалось увезти с собой 12 молодых футболистов, для остальных "Aspire Academy" построил филиал академии в Сенегале (сейчас сеть академий-филиалов не ограничивается лишь одной африканской страной). В начале текущего десятилетия дело дошло и до Европы. Однако, здесь "Aspire Academy" действовала куда более хитрее. Катарцы понимали, что в Евросоюзе есть достаточно классных академий, куда молодые парни пойдут с большей охотой, а потому купили себе целый футбольный клуб. Им стал "Эйпен" из Бельгии. Этот шаг был необходим! Во-первых, у академии не было своего собственного клуба, и выпускников попросту не было места для продолжения карьеры. От чемпионата Катара отказывались, так как его уровень был слишком низок, да и ни один солидный клуб за ним не следил. Во-вторых, Бельгия являлась очень удобной страной для выходцев с Африки, в первую очередь из-за отсутствия языкового барьера. В-третьих, процедура получения бельгийского паспорта куда менее затратна в плане времени. Чуть позже "Aspire Academy" решила расширится и приобрела для своих воспитанников еще и испанскую "Культураль Леонессу". Дабы избежать любых споров в будущем, к игрокам прикрепляется агент, который работает на академию. Таким образом, "Aspire Academy", с одной стороны, полностью контролирует карьеры своих выпускников, а с другой – быстро решает любые проблемы, связанные с бытовыми проблемами в другой стране или вопросами по типу "почему я сижу на скамейке?". Из-за этого европейцы даже начали активною "газетную кампанию" против "футбольного рабства", но с течением времени она развеялась, особенно когда ФИФА лично заглянула в пределы "Aspire Academy" и изучила их деятельность.

Работа в "Aspire Academy" построена на том, что игроков учат испанской системе, с огромным количеством коротких передач и контролем мяча. Одним из представителей системы является нынешний главный тренер сборной Катара Феликс Санчес Бас. Испанец переехал в Катар в 2006. До этого он работал в системе каталонской "Барселоны" и тренировал таких исполнителей, как Серхио Роберто, Жерар Делуофео и Боян Кркич. На Аравийском полуострове он также занялся подготовкой молодых футболистов, а через 12 лет дорос до статуса тренера сборной. Сейчас в национальной команде Катара числится 10 воспитанников "Aspire Academy", 5 из которых Бас знал практически с "пеленок" и прошел с ними путь от основания академии. Конечно, Катар был бы намного сильнее, если бы имел право заигрывать за себя всех выпускников академии, а среди них есть очень приличные имена. К примеру, на Чемпионате Мира 2018 болельщики могли наблюдать за действиями правого защитника сборной Сенегала Муссы Ваге. Вскоре его приобрела "Барселона", а начинал футболист именно в "Aspire". Также вы, возможно, слышали о вингере "Галатасарая" Генри Оньекуру, который сыграл 34 матча в нынешнем сезоне, забил 11 голов, отдал 3 результативные передачи и уже сейчас официально принадлежит "Эвертону". В Катаре действительно развивают футбол, так что не удивляйтесь, если в 2022 году они вдруг дойдут до четвертьфинала Чемпионата Мира.