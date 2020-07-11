Испанские арбитры повторили рекорд Примеры по числу назначенных пенальти за один сезон

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Испанские арбитры повторили рекорд Примеры по числу назначенных пенальти за один сезон

Пенальти, реализованный форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема в ворота "Алавеса", стал 140-м в текущем розыгрыше Примеры.

Как сообщает Mister Chip, это повторение рекорда чемпионата Испании по числу назначенных 11-метровых за один сезон.

Ранее аналогичный показатель был зафиксирован в кампании 1989/90.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне арбитры отменили 13 пенальти в матчах Примеры благодаря системе VAR, а в 35 случаях наоборот указывали на точку после просмотра видеоповтора.

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