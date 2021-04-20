Испанские депутаты хотят исключить из Ла Лиги "Атлетико", "Барселону" и "Реал"
Фото: footballua
Одной из тем, которая обсуждалась сегодня в испанском Конгрессе депутатов стало создание европейской Суперлиги, сообщает Marca.
По информации источника, большая часть парламентских групп осудила инициативу.
Представитель левого избирательного альянса Unidas Podemos Антон Гомес-Рейно поднял вопрос об исключении "Атлетико", "Барселоны" и "Реала" из Ла Лиги за участие в создании Суперлиги. Кроме этого, политик подверг критике президента "королевского клуба" Флорентино Переса, который стал председателем нового турнира. Депутат заявил: "Ему стоит заняться финансами и бизнесом. Пусть держится подальше от спорта".
Один из основателей партии Más País Иньиго Эррехон потребовал, чтобы правительство сделало запрос в Еврокомиссию. Политик считает, что необходимо провести расследование, чтобы установить, нарушает ли Суперлига правила проведения соревнований в Испании.
Конгресс депутатов – это нижняя палата испанского парламента. В него входят 350 членов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14