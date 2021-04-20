Испанские депутаты хотят исключить из Ла Лиги "Атлетико", "Барселону" и "Реал"

Фото: footballua

Одной из тем, которая обсуждалась сегодня в испанском Конгрессе депутатов стало создание европейской Суперлиги, сообщает Marca.

По информации источника, большая часть парламентских групп осудила инициативу.

Представитель левого избирательного альянса Unidas Podemos Антон Гомес-Рейно поднял вопрос об исключении "Атлетико", "Барселоны" и "Реала" из Ла Лиги за участие в создании Суперлиги. Кроме этого, политик подверг критике президента "королевского клуба" Флорентино Переса, который стал председателем нового турнира. Депутат заявил: "Ему стоит заняться финансами и бизнесом. Пусть держится подальше от спорта".

Один из основателей партии Más País Иньиго Эррехон потребовал, чтобы правительство сделало запрос в Еврокомиссию. Политик считает, что необходимо провести расследование, чтобы установить, нарушает ли Суперлига правила проведения соревнований в Испании.

Конгресс депутатов – это нижняя палата испанского парламента. В него входят 350 членов.