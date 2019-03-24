Испанские фанаты пожелали смерти украинскому игроку

Теги лугоальбасетероман зозуля

Испанские фанаты пожелали смерти украинскому игроку

Болельщики испанского клуба "Луго" желали смерти украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.

По ходу матча Сегунде, который "Альбасете" выиграл со счетом 3:0, фанаты "Луго"выкрикивали лозунг "Зозуля, умри".

Напомним, что в 2017 году болельщики "Райо Вальекано" выступили против перехода форварда, обвинив его в нацизме. В итоге клубу пришлось разорвать контракт с игроком.

В нынешнем сезоне 29-летний Зозуля провел за "Альбасете" 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

Не пропустите: Зозуля: "Буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов