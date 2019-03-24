Испанские фанаты пожелали смерти украинскому игроку

Болельщики испанского клуба "Луго" желали смерти украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.

По ходу матча Сегунде, который "Альбасете" выиграл со счетом 3:0, фанаты "Луго"выкрикивали лозунг "Зозуля, умри".

Напомним, что в 2017 году болельщики "Райо Вальекано" выступили против перехода форварда, обвинив его в нацизме. В итоге клубу пришлось разорвать контракт с игроком.

В нынешнем сезоне 29-летний Зозуля провел за "Альбасете" 26 матчей, в которых забил 7 мячей.

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