Испанские фанаты пожелали смерти украинскому игроку
Болельщики испанского клуба "Луго" желали смерти украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.
По ходу матча Сегунде, который "Альбасете" выиграл со счетом 3:0, фанаты "Луго"выкрикивали лозунг "Зозуля, умри".
Напомним, что в 2017 году болельщики "Райо Вальекано" выступили против перехода форварда, обвинив его в нацизме. В итоге клубу пришлось разорвать контракт с игроком.
В нынешнем сезоне 29-летний Зозуля провел за "Альбасете" 26 матчей, в которых забил 7 мячей.
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