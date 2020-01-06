Испанские и итальянские клубы претендуют на Вейналдума

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Испанские и итальянские клубы претендуют на Вейналдума

Будущее полузащитника Джорджиньо Вейналдума в "Ливерпуле" находится под вопросом, сообщает The Athletic.

Контракт между игроком и клубом истекает в 2021 году и стороны пока не ведут переговоры о его продлении.

Ситуацией намерены воспользоваться неназванные представители Примеры и Серии А, однако "красные" не хотят расставаться с голландским хавбеком, несмотря на риск через 18 месяцев потерять его бесплатно.

В текущем сезоне 29-летний Вейналдум сыграл за "Ливерпуль" 27 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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