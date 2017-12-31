Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов

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Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов

Вингер "Челси" Педро Родригес поразил ворота "Сток Сити" в матче 21-го тура АПЛ.

Этот гол стал для испанских игроков лондонского клуба 21-м в текущем розыгрыше Премьер-лиги (Мората - 10, Алонсо - 5, Педро - 4, Фабрегас, Аспиликуэта - 1).

Как сообщает Sky Sports, испанские футболисты "Челси" забили больше, чем в любом другом клубе из топ-5 европейских чемпионатов, в том числе испанской Примеры. | http://soccernews.ru

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