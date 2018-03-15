Испанские клубы 22 раза из последних 26 выбивали англичан в плей-офф еврокубков

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" обыграла "Челси" (3:0 и 1:1).

Стоит отметить, что испанские клубы проходили англичан в плей-офф еврокубков в 22 из 26 последних случаев.

Напомним, что ранее "Севилья" выбила из Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед".

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