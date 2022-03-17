Испанские клубы побили рекорд ЛЧ

Испанская Ла Лига 17-й сезон подряд имеет хотя бы одного представителя в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mister Chip, это новый рекорд турнира - ранее подобное не удавалось ни одной футбольной ассоциации.

В текущем розыгрыше ЛЧ четвертьфиналистами стали "Реал", "Атлетико" и "Вильярреал".

Пока Испания потеряла в главном еврокубке только "Барселону", которая не смогла преодолеть групповой этап.

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