Испанские клубы побили рекорд ЛЧ

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Испанские клубы побили рекорд ЛЧ

Испанская Ла Лига 17-й сезон подряд имеет хотя бы одного представителя в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mister Chip, это новый рекорд турнира - ранее подобное не удавалось ни одной футбольной ассоциации.

В текущем розыгрыше ЛЧ четвертьфиналистами стали "Реал", "Атлетико" и "Вильярреал".

Пока Испания потеряла в главном еврокубке только "Барселону", которая не смогла преодолеть групповой этап.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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