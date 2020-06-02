Испанские клубы поборются за форварда "Наполи" Кальехона

"Бетис", "Севилья", "Эспаньол" и "Вильярреал" проявляют интерес к испанскому нападающему "Наполи" Хосе Кальехону, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, испанские клубы намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт форварда с неаполитанцами истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

32-летний Кальехон в нынешнем сезоне провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Реал" и "Эспаньол".

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