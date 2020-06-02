Испанские клубы поборются за форварда "Наполи" Кальехона
"Бетис", "Севилья", "Эспаньол" и "Вильярреал" проявляют интерес к испанскому нападающему "Наполи" Хосе Кальехону, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, испанские клубы намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт форварда с неаполитанцами истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
32-летний Кальехон в нынешнем сезоне провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Реал" и "Эспаньол".
Не пропустите: "Сельта" готова выкупить полузащитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
"Карпаты" ушли на карантин из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала
-
Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
-
Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте "Зенита"
Лента новостей
-
"Спартак" показал, как игроки занимаются физическими упражнениями
-
Испанские клубы поборются за форварда "Наполи" Кальехона
-
"Лион" выкупил трансфер форварда "Вильярреала"
-
"Ювентус" нацелился на таланта из Бундеслиги
-
"Химки" в ближайшее время могут сменить владельца
-
"Ювентус" лидирует в борьбе за одного из лидеров "Лиона"
-
"Зенит" возобновил групповые тренировки: фото
-
Гол Романа Павлюченко признан лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы: видео
-
Подписался на аккаунты: появилась информация, куда может перейти Сауль
-
"Барселона" имела возможность купить одного из лидеров "Баварии" в 2017 году
-
Хавбек ЦСКА Ахметов поделился фотографией после операции в Мюнхене
-
Лукас Моуру назвал Харри Кейна легендой АПЛ
-
Раджа Наингголан готов вернуться в "Рому"
-
Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге
-
Пресс-служба РПЛ рассказала, как составлялся календарь на оставшуюся часть сезона
-
Новый главный тренер "Локомотива" Николич высказался о давлении со стороны болельщиков
-
Тренер вратарей "Динамо" Изотов прошел успешное лечение от коронавируса
-
Марко Николич рассказал, как изменится стиль игры "Локомотива"
-
Форвард "Торпедо" Лебеденко высказался по поводу своего будущего в клубе
-
Лондонский "Арсенал" осудил проявления расизма на фоне протестов в США
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14