Испанские клубы выиграли восемь из последних девяти финалов еврокубков

Испанские клубы выиграли восемь из последних девяти финалов Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Единственный раз, когда еврокубок достался не команде из Пиренейского полуострова случился в прошлом сезоне. Тогда победителем ЛЕ стал "Манчестер Юнайтед".

Всего же за последние пять лет "Севилья" выиграла три раза Лигу Европы, мадридский "Реал" столько же раз - Лигу Чемпионов, а "Атлетико" и каталонская "Барселона" - по разу ЛЕ и ЛЧ соответственно.

Напомним, "Атлетико" вышел на второе место по количеству завоеванных титулов Лиги Европы. | soccernews.ru