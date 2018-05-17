Испанские клубы выиграли восемь из последних девяти финалов еврокубков

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Испанские клубы выиграли восемь из последних девяти финалов еврокубковИспанские клубы выиграли восемь из последних девяти финалов Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

Единственный раз, когда еврокубок достался не команде из Пиренейского полуострова случился в прошлом сезоне. Тогда победителем ЛЕ стал "Манчестер Юнайтед".

Всего же за последние пять лет "Севилья" выиграла три раза Лигу Европы, мадридский "Реал" столько же раз - Лигу Чемпионов, а "Атлетико" и каталонская "Барселона" - по разу ЛЕ и ЛЧ соответственно.

Напомним, "Атлетико" вышел на второе место по количеству завоеванных титулов Лиги Европы. | soccernews.ru

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