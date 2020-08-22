Испанские команды с 2001 года не проиграли ни одного еврокубкового финала

Представители испанской Примеры тотально доминируют в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы за последние почти 20 лет.

В 2001 году "Алавес" проиграл в финале Кубка УЕФА "Ливерпулю", а "Валенсия" в финале Лиги Чемпионов - "Баварии", и этот момент стал переломным.

С тех пор команды из Испании победили в 15 финалах еврокубков против соперников из других стран.

"Реал" сделал это три раза, "Барселона" - четыре, "Севилья" - пять, "Атлетико" - два, "Валенсия" - один.

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