Испанские команды с 2001 года не проиграли ни одного еврокубкового финала
Представители испанской Примеры тотально доминируют в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы за последние почти 20 лет.
В 2001 году "Алавес" проиграл в финале Кубка УЕФА "Ливерпулю", а "Валенсия" в финале Лиги Чемпионов - "Баварии", и этот момент стал переломным.
С тех пор команды из Испании победили в 15 финалах еврокубков против соперников из других стран.
"Реал" сделал это три раза, "Барселона" - четыре, "Севилья" - пять, "Атлетико" - два, "Валенсия" - один.
Не пропустите: Годин - шестой игрок, забивавший в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14