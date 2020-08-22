Испанские команды с 2001 года не проиграли ни одного еврокубкового финала

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Испанские команды с 2001 года не проиграли ни одного еврокубкового финала

Представители испанской Примеры тотально доминируют в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы за последние почти 20 лет.

В 2001 году "Алавес" проиграл в финале Кубка УЕФА "Ливерпулю", а "Валенсия" в финале Лиги Чемпионов - "Баварии", и этот момент стал переломным.

С тех пор команды из Испании победили в 15 финалах еврокубков против соперников из других стран.

"Реал" сделал это три раза, "Барселона" - четыре, "Севилья" - пять, "Атлетико" - два, "Валенсия" - один.

Не пропустите: Годин - шестой игрок, забивавший в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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