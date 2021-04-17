Испанские СМИ анонсируют перестройку в Мадриде: 10 футболистов "на выход", ветераны непоколебимы, Холанд и Мбаппе - на вход

"Реал" Мадрид продолжает борьбу на два фронта за 6 недель до окончания сезона. После позорного поражения от "Алькояно" в Кубке Испании (20 января) Зизу добился бешеного прогресса. "Бланкос" отыграли у "Атлетико" 9 очков, разобравшись, в частности, с мощной в 2021-м "Барсой", пробились в полуфинал своего фетиш-турнира – ЛЧ. В лагере чемпионов Испании буквально бредят "золотым дублем", который подчинялся мадридскому клубу лишь трижды за всю историю (1956/57, 1957/58, 2016/17). Именно нынешний костяк команды повторил то последнее достижение 60-летней давности, однако Переса устраивает далеко не все. Более того, президент запланировал существенную перестройку состава независимо от будущих результатов. Планка поднята очень высоко – спортивный проект должен соответствовать уровню модернизированного "Бернабеу". Первой ласточкой обновленного Мадрида станет 28-летний универсал мюнхенской "Баварии" Давид Алаба, пишет Marca. Несмотря на бесконечные спекуляции европейских СМИ о переходе австрийца, ведущее спортивное издание Испании уверяет, что Флорентино закрыл эту сделку еще 18 января. По условиям 5-летнего контракта Алаба будет получать примерно 10 млн евро. Однако основной целью "бланкос" остается трансфер нападающего мирового уровня. И здесь начинается самое интересное. Дело в том, что Перес стремится пригласить не одного, а сразу двух "галактикос" – Мбаппе и Холанда.

Да, "Реал" имеет немало долгов (более 500 млн евро) и проводит дорогущую реконструкцию стадиона, но чертовски эффективная смета все же позволяет пригласить нескольких топовых игроков. Во-первых, недавно переизбранный Перес давно не тратился на трансферном рынке, провальный переход Азара в 2019-м за 130 млн евро был последней крупной сделкой Флорентино. Во-вторых, строительство "Бернабеу" ведется благодаря выгодному кредиту на 30 лет. То есть каждые 12 месяцев надо возвращать 29 млн евро – не так уж и много даже в пандемию. Флорентино готов серьезно раскошелиться, если ПСЖ и "Боруссия" уступят собственными амбициями. С обоими футболистами уже вроде бы достигнута устная договоренность. Мбаппе максимально затягивает процесс переговоров с шейхами о продлении контракта, а Холанд всячески пытается вырваться из Дортмунда. Недавнее турне Райолы – очевидное подтверждение намерений 20-летнего снайпера. Правда, мадридцы считают каждую копейку. Поскольку обе операции потянут на добрые 300 млн евро, как Мбаппе, так и Холанду придется жертвовать деньгами. Француз, который сейчас получает 30 млн евро чистыми, потерял бы почти треть доходов после изменения прописки, зато норвежцу никто не обещает анонсированных прессой 25, максимум – 15.

Масштабная чистка первой команды может существенно приблизить эру "галактикос" 3.0. В "черный список" попали сразу 9 игроков, и это только начало. Бэйл, Марсело, Иско, Одриосола, Мариано и Йович – первые кандидаты "на выход" по соотношению польза-зарплата. Кроме этого, "бланкос" готовы выслушать предложения по Майоралю, Вальехо и резервному голкипера Альтубе. А еще "Реал" ждет окончательное решение Серхио Рамоса. По информации ведущего El Chiringuito Жозепа Педрерола, 35-летний капитан вообще не общается с президентом после январского ультиматума. "Если не примешь наши условия, будем строить команду без тебя", – сказал Флорентино. "Ладно, попробуйте", – лаконично ответил центрбэк. Учитывая заработки Серхио (40 млн евро с учетом налогов) его уход был бы полезным для "королей" в финансовом плане. Как и трансфер Варана! Француз медлит с пролонгацией контракта, а клуб тихонько изучает различные варианты. Еще одна жертва будущей революции – Васкес. Испанский "пожарный", скорее всего, покинет Мадрид летом. Зизу не видит его в составе после возвращения травмированного Карвахаля. По факту, лишь 8 футболистов могут чувствовать себя в безопасности, отмечает Marca. Куртуа, Каземиро, Кроос, Бензема, Вальверде и Винисиус – это фундаментальные исполнители в обновленном проекте. А вот ставка на Родриго и Эдегора немного удивляет. Оба получат очередной кредит доверия, несмотря на несколько потерянных ранее шансов. Интересно, что тренер не в восторге от камбэк вечно перспективного норвежца, однако Флорентино горячо защищает своего протеже. В конце концов, еще неизвестно, останется ли сам Зизу... Жаркое трансферное лето на "Бернабеу" гарантировано!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников