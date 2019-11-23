Испанские СМИ анонсируют трансферную революцию в "Барселоне"! Кого хочет пригласить каталонский гранд?

Создать максимально боеспособный коллектив и найти хорошую замену некоторым звездным ветеранам – главная задача Жозепа Бартомеу, который не планирует баллотироваться на выборах 2021 года. После скандального увольнения трансферного менеджера Пепа Сегуры президент лично определяет направления кадровой политики. Абидаль и Планес получают конкретную задачу, а затем начинают поиски игроков под определенный руководством профиль. Своеобразная "дорожная карта" на сезон 2020/21 предусматривает усиление трех наиболее проблемных позиций: правый латераль, центрбэк и наконечник атак. В расширенном списке "блаугранас" фигурируют как молодые перспективные лица, так и уже сложившиеся футболисты мирового класса.

Киммих – мечта, Клостерманн – запасной вариант

Нельсон Семеду не решил "вечных" проблем "Барсы" на правом фланге обороны. После ухода Дани Алвеса эта позиция остается одной из наиболее уязвимых – Серхи Роберто не смог убить в себе хавбека, а португалец феерит по большим праздникам. Есть еще 21-летний сенегалец Мусса Ваге, но Вальверде пока не рассматривает его кандидатуру всерьез. Более того, каталонские СМИ считают, что африканский защитник проводит свой последний сезон в лагере чемпиона Испании. Он прогрессирую очень медленно, а "Кулес" нужен результат прямо сейчас. Бартомеу хочет некоего Жорди Альбу – футболиста, который много лет держит высокий уровень, отмечается огромной работоспособностью, качественно помогает в атаке. Приоритетная и одновременно очень амбициозная цель президента – один из лидеров мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих. Mundo Deportivo называет немецкого универсала давней мечтой главы каталонского гранда, однако на пути его трансфера является сразу три препятствия – длительный контракт (2023), высокая трансферная цена (около 100 млн евро) и нежелание "Ротэн" продавать ключевого игрока. Понимая всю сложность ситуации, Абидаль рассматривает несколько альтернатив, среди которых выделяется имя защитника "РБ Лейпциг" Лукаса Клостерманна. Скауты "Барселоны" регулярно следят за 23-летним защитником на поединках немецкого клуба. Его потенциальный трансфер может обойтись каталонцам в 50 млн евро – это ровно вдвое меньше, чем стоимость Киммиха. Sport.es анонсирует переговоры между клубами уже ближайшей зимой.

Неожиданный выбор в центр защиты

"Я всегда говорил, что моей последней командой будет "Барселона". У меня нет абсолютно никакого желания надевать футболку другого клуба, ведь я был фанатом "Барсы" всю жизнь. Выступать на "Камп Ноу" – моя самая большая мечта. Я хотел бы играть до 2022 года, но не могу гарантировать, что так оно и произойдет. Если пойму, что опускаюсь ниже определенного уровня – то без проблем уйду раньше". Слова Жерара Пике стали четким сигналом для правящей верхушки, которая начала интенсивно работать над подписанием молодого центрбека, особенно после провалившегося трансфера Де Лигта. Бартомеу больше не верит в вечно травмированного Умтити, который пренебрег операцией, чтобы форсировать подготовку к Мундиалю, а также сомневается, что юный Тодибо (19 лет) сможет конкурировать на самом высоком уровне. Фактически, каталонцы остались с парой Пике-Лангле, чего явно недостаточно для борьбы на длинной дистанции. "Барса" намерена пригласить молодого игрока, который бы медленно привлекался в стартовый состав и полностью заменил Пике через 2-3 года. Серб Никола Миленкович – один из тех, кто больше всего импонирует "блаугранас". Ему всего 22, но он может похвастаться регулярной игрой за "Фиорентину" и свою национальную сборную. Испанская пресса информировала, что представители "Барсы" просматривали талантливого защитника на матчи Сербия – Украина в отборе к Евро-2020. За день до этого Абидаль находился в соседней Хорватии. Андреас Кристенсен – еще один потенциальный кандидат на усиление. Датский защитник "Челси", который потерял позиции при Сарре, неплохо начал нынешний сезон, проведя шесть стартовых матчей, но впоследствии выбыл из-за серьезной травмы. Впрочем, каталонцев это волнует не сильно – за предыдущие годы они собрали немало положительных отзывов по игре крепкого скандинава, убеждает MD. Теперь остается узнать, что думает Фрэнк Лэмпард о возможной "краже" своего подопечного. Наставник "Челси" считает, что Кристенсена ждет большое будущее.

Кто заменит Суареса?

"Я честен с игроками. Суарес может подтвердить, – цитирует Mundo Deportivo Абидаля. – Еще в прошлом году я сказал ему, что мы планируем подписать центрального нападающего. Он принял это, потому что хочет, чтобы команда была максимально сильной. Лаутаро Мартинес? Это качественный футболист, который вырос до приличного уровня. Мы его хорошо знаем. Но есть и другие интересные футболисты". Итак, технический секретарь официально подтверждает, что "Барселона" находится в поисках новой "девятки", а форвард "Интера" – потенциальный преемник "Эль Пистолеро". В течение первых пятнадцати дней июля клаусула 22-летнего аргентинца, трансфер которого "лоббирует" Лео Месси, составит 113 млн евро, позже – вырастет до 150-ти. Лаутаро полностью соответствует требованиям "сине-гранатовых", но Бартомеу считает, что "нерадзури" безосновательно завышают его цену. Президент не собирается выкладывать больше 50 млн евро, пишет MD. С его стороны – это вопрос принципа. Он сожалеет, что переплатил за Коутинью и Дембеле – двух больших трансферных провалов. Теперь нужно действовать осторожно.

Кто, если не Лаутаро? Кейн и Мбаппе – больше мечта, чем реальность. Британец имеет действующий контракт до 2024-го, а "Тоттенхэм", похоже, не собирается рассматривать предложения ниже 200 млн евро. А все дороги молодого француза ведут в Мадрид. Серьезным кокурентом Мартинеса может стать разве что Обамеянг, который якобы "заморозил" переговоры с "Арсеналом" из-за интереса со стороны каталонского гранда. MD, ссылаясь на собственные источники в клубе, пишет, что вероятность трансфера на самом деле существует, однако габонец не совсем подходит под возрастной ценз Бартомеу. Предел президента – 26. А вот Неймар, скорее всего, уже не вернется на "Камп Ноу". Бразилец - опция, но не приоритет, рассказывает авторитетный на Пиренеях журналист Фернандо Поло. Реальность такова, что клуб не потянет ни его трансфер, ни зарплату, которая может перевалить за 40 млн евро. Гораздо интереснее выглядит вариант с Виллианом. Футболист "Челси" привлекает "Барсу" универсализмом, опытом и статусом свободного агента летом 2020-го. Похожих исполнителей с нулевой стоимостью на трансферном рынке мало.