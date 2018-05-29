Испанские СМИ нашли видеоподтверждение натянутых отношений Роналду и Переса

Испанские СМИ нашли подтверждение существованию натянутых отношений между ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду и президентом его клуба Флорентино Переса.

Так, в сети интернет появилось видео с мероприятия, которое "сливочные" организовали в честь своей очередной победы в Лиге Чемпионов. В ролике акцент сделан на то, как португальская звезда "Реала" реагирует на выступление своего клубного босса. В конце же клипа видно явное недовольство пятикратного обладателя "Золотого мяча", взглянувшего в этот момент на Переса.

Напомним, экс-президент "Эспаньола" советует "Реалу" продать Роналду. | soccernews.ru