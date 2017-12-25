Испанские СМИ назвали игроков "Реала", проваливших Эль Класико

Теги барселонареал мадридмарселокриштиану роналдуматео ковачичкарим бензема

Испанские СМИ назвали игроков "Реала", проваливших Эль КласикоИспанские СМИ назвали игроков мадридского "Реала", проваливших субботний матч своей команды против каталонской "Барселоны".

Так, главными виновниками разгромного поражения "сливочных" пресса назвала защитника Марсело, полузащитника Матео Ковачича и форвардов Криштиану Роналду и Карима Бензема. По мнению журналистов, именно невнятная игра этой четверки во второй половине матча привела к плачевному результату для королевского клуба.

Напомним, Икарди стал главной трансферной целью "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Зубаир

Бензему продать за любые деньги.Бэйла также.Зидан хороший тренер,но он прогибается под Переса.Он понимает-нужен нормальный нападающий .Вот мой состав на сезон;1 Навас(ВРТ),2Кравахаль(ПЗ),12Марсело (ЛЗ),4Рамос(ЦЗ),5Варан(ЦЗ),14Каземиро(ЦОП)10Модрич(ЦП),22Иско(ЦП),20Асенсио(ЛВ),9 Обамеянг(НАП),11Дибала(ПВ).Я всё сказал!

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Арлекин

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