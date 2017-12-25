Испанские СМИ назвали игроков "Реала", проваливших Эль Класико

Испанские СМИ назвали игроков мадридского "Реала", проваливших субботний матч своей команды против каталонской "Барселоны".

Так, главными виновниками разгромного поражения "сливочных" пресса назвала защитника Марсело, полузащитника Матео Ковачича и форвардов Криштиану Роналду и Карима Бензема. По мнению журналистов, именно невнятная игра этой четверки во второй половине матча привела к плачевному результату для королевского клуба.

Напомним, Икарди стал главной трансферной целью "Реала". | soccernews.ru