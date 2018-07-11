Испанские СМИ назвали семь кандидатов на замену Роналду в "Реале"

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Испанские СМИ назвали семь кандидатов на замену Роналду в "Реале"Испанские СМИ назвали семь кандидатов на замену ведущему бомбардиру мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который вчера стал игроком туринского "Ювентуса".

Так, согласно AS, альтернативами португальцу в королевском клубе могли бы стать Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Мауро Икарди ("Интер"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Неймар (ПСЖ), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Эден Азар ("Челси").

Напомним, "Реал" красиво поблагодарил Роналду. | soccernews.ru

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