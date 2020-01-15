Испанские СМИ называют увольнение Вальверде унизительным, но поют дифирамбы новому главному тренеру!

"Больше чем клуб". Так много пафоса в этих словах, идеологии главного клуба из Каталонии, но иногда даже на магическом "Камп Ноу" все это рассыпается вдребезги. Скандальная отставка Вальверде, с которым даже прощание не могли оформить юридически до последнего момента, ставит тень не только на нынешнее руководство. Униженный и растоптан – такими эпитетами охарактеризовала Marca увольнение наставника, который выиграл 2 последних чемпионата Испании. История на самом деле довольно неприятная, когда у тебя за плечами договариваются с другими, а тот, кто приходит на смену, не является даже вторым выбором. У Эрнесто было 3 самые большие грехи, из которых 2 стали эпизодическими, но очень болезненными, а последний оставался хроническим. Рим и Ливерпуль – те два поражения на пути к долгожданному триумфу в ЛЧ, которые на самом деле никто не простил. Когда нет результата, на место главной проблемы, казалось, вырос скучноватый футбол. Хотя даже пресный стиль игры и регулярные проблемы на выездах не были столь решающими в плане его отставки. Когда ты терзаешь соперника дома, а потом получаешь полное унижение в ответном матче, выглядя "маленькой командой", это всегда удар. Когда "Реал" доминирует в Классико на "Камп Ноу" и ощущение, что ничего не меняется к лучшему, усиливается последующими неудачами, уходит терпение и у руководства. А когда в твоей команде этот позор испытывает кто-то вроде Месси, который мог бы ежегодно выигрывать Золотой мяч, то становишься врагом №1 в среде фанатов.

Поражения в финале Кубка Испании и полуфинале Суперкубка не могли иметь большего значения, чем фиаско в Лиге Чемпионов. Тем не менее, именно драма с "Атлетико" привела к внезапной отставке. Первой за всю историю "больше, чем клуба", когда тренера, который возглавляет таблицу Примеры, выгонят посреди сезона. Боссы "Барселоны" действовали не так, как было обычно. Сначала они традиционно приняли тренера под свою защиту, но уже через день передумали. Вальверде принимал на себя все удары лично и привык обсуждать проблемы лицом к лицу с директоратом, однако здесь было иначе. Эрнесто потерял последний бастион – поддержку президента Бартомеу, и это было жестоко. До сих пор его неоднократно критиковали, даже уничтожали СМИ и болельщики. И никого не волновало, что уже не первый сезон "сине-гранатовые" и близко не имеют такого правого защитника, как Дани Алвес, или обладателей центра поля а-ля Хави с Иньестой. Или даже того же одиозного Неймара, который свое лучшее время карьеры провел именно в компании Месси, но побоялся повторить судьбу великих испанцев, что даже после победы на ЧМ-2010 не смогли взять Золотой мяч. Если кто забыл, то бразилец стал лидером бомбардиров Лиги Чемпионов 2014/15 – последней победной для Барсы. Фантастические деньги за его трансфер выбросили на ветер имени Дембеле и Коутиньо – один вечно травмирован и встревает в скандалы, другой оказался откровенно переоцененным игроком совсем не того плана, которого искали. Конечно, провальная игра даже против середняков или аутсайдеров, поражения в знаковых кубковых битвах не могли иметь оправдание только кадровыми проблемами. Однако тогда возникает вопрос, на что же надеялось руководство, когда оставляло Вальверде после погрома в Ливерпуле? На внезапное чудо, прозрение или гения Месси? Неизбежное произошло после одного из лучших матчей эпохи "Муравья" (если учитывать только 80 минут встречи с "Атлетико"). И тут началась настоящая трагикомедия. "Самая унизительная отставка тренера "Барсы" за все года. Хуже нельзя было", – критикует изменение тактики "Бартомеу" Marca. Да, каталонцы неудачно начали 2020-й. Ничья с аутсайдером Примеры, сдача победы в Суперкубке, однако не покидало впечатление, что и сейчас обойдется. В конце концов, Рим и Ливерпуль были значительно более фатальными поражениями. Логику Бартомеу понять можно лишь в том ключе, что ЛЧ такими темпами не выиграть, а попытаться спасти сезон всегда стоит. Проблема заключалась в стиле, который раскритиковали такие "барселонские сердца", как Гвардиола и Иньеста. Интересно, что все происходило за спиной. Даже 5 часов в одном самолете не хватило, чтобы сообщить тренеру свои намерения. Вальверде никто не высказывал претензий к работе, зато молча отправились на переговоры с Хави. В катарской Дохе Оскара Грау и Эрика Абидаля ждал отказ. Эрнесто только через прессу узнает, что дальше обратились к Рональду Куману, фигурировали и имена наставника дубля Гарсии Пимиенты и Маурисио Почеттино, который клялся не возглавлять "Барсу". Наставник сборной Нидерландов, который готовится к битве на Евро-2020, также не захотел бросать все. Между тем главный тренер "Барселоны", который после поражения от "Атлетико" дал игрокам 3 выходные, все еще ждал разговора с руководством.

Все, кроме Вальверде, уже знали, что у главного тренера нет будущего, но в понедельник назначено сразу 2 тренировки. На одном обреченный, но до сих пор оптимистичный Вальверде, вынужден делать вид, что все хорошо, работая раздраженными ситуацией игроками. Как такого прощание не было, выход через заднюю дверь без опции возврата – даже официальное заявление о разлуке от клуба содержит едва ли не больше упоминаний о поражениях, чем о 4 завоеванные титулах. Вопрос второго занятия надолго зависнет в воздухе. Хави – идеальный кандидат для тонкой душевной организации эстетов, которые болеют за этот клуб, который всегда славился прежде всего красотой и магией игры. Кике Сетьен – еще один персонаж, любовь с которым долгие сезоны невозможна, хотя и поистине богобоязненный (Месси и Кройффа уважает больше всего). Он хорошо начинает, заставляет всех любоваться и кайфовать от игры своих команд, но потом не доводит дело до ожидаемого конца (как эта остановка в полуфинале Кубка Испании во главе феерического "Бетиса", что бил Вальверде на "Камп Ноу" 4:3), атмосфера становится уже не та, энтузиазм и магия испаряются. Идеологически, возможно, он подходит "Барсе" даже больше, чем другие кандидаты. Вы хотели роскошной игры, но не получали этого от Вальверде? Что ж, сейчас должно быть значительно лучше. Многоходовые комбинации, высокий прессинг, активные фланги, контроль и восхваления мяча, доминирование, наслаждение от матчей, рост молодых игроков (20-летний центрбэк молодежки Араухо уже должен пойти на повышение в основу).

Бывшие подопечные называли его "Мегамозгом", который мог бы произвести революцию в сборной Испании или топ-клубе. Он до сих пор не может поверить в свое счастье, но как бы готовился к этому всю жизнь: "Признаюсь, я видел каждый матч "Барсы" по ТВ за последние 12-14 лет. Не всегда это выглядело хорошо, но каждый раз было интересно". Вот этот мальчишеский восторг и может его погубить, ведь слишком большой пиетет тренеров к Месси в последние годы завершался громкими неудачами на уровне как клубов, так и сборных. В то же время в мире, где существует слишком много наставников, готовых сваливать всю вину на уровень своих футболистов, такие энтузиасты, которые заставляют игроков учиться новому и стремиться к большему, верят и заражают этой верой в невозможное, становятся настоящим сокровищем. И как там с результатом, давлением снаружи и суперзвездной раздевалкой? К сожалению, футбольный мир не идеален, поэтому не покидают большие сомнения, что Сетьену не удастся довести дело до победы в ЛЧ, несмотря на всю симпатию. Все-таки человек без подобного опыта, который лишь с одной своей командой набирал в среднем 1,5 очка за сезон. Маэстро без плана Б, который никогда не отказывается от своего видения футбола, а с обороной стабильно не водит дружбу. Но все это и не важно. Организм пережил обезвоживания и нуждается в воде. Кике должен утолить эту жажду, а на выходе стороны вполне могут разойтись большими друзьями, чем это случилось в случае с Вальверде, даже в случае проигранных финалов. В конце концов, его история вовсе не о титулах...

*статья была написана при помощи материалов иностранных источников