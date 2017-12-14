Испанские СМИ продемонстрировали видеодоказательство плохих отношений между Роналду и Пересом

Теги криштиану роналдуфлорентино пересреал мадрид

Испанские СМИ продемонстрировали видеодоказательство плохих отношений между Роналду и ПересомИспанские СМИ продемонстрировали видеодоказательство плохих отношений между форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду и президентом его клуба Флорентино Пересом.

Так, в прессе обратили внимание на то, как "холодно", отводя свой взгляд, встречает босса "сливочных" португалец. При этом партнеры по команде пятикратного обладателя "Золотого мяча" вполне мило общаются с Пересом.

Напомним, Роналду уже начал вести переговоры по своему уходу из "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Марсело для Переса как котик, всегда можно погладить))))

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