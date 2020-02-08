Испанские СМИ прогнозируют выход Смолова в старте "Сельты" на матч с "Севильей"

В воскресенье форвард Фёдор Смолов может впервые выйти в стартовом составе "Сельты", об этом пишет газета La Voz de Galicia.

Журналисты издания прогнозируют появления россиянина с первых минут матча с "Севильей" на фоне кризиса в атаке "небесных".

В La Voz de Galicia уверены, что слабая результативность "Сельты" вынудит наставника команды Оскара Гарсию сделать ставку на новичка.

В конце января испанский клуб арендовал Смолова у "Локомотива" до завершения сезона. 29-летний нападающий уже дебютировал в Примере, выйдя на замену в поединке с "Валенсией" (0:1).

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