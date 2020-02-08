Испанские СМИ прогнозируют выход Смолова в старте "Сельты" на матч с "Севильей"

Теги федор смоловсельта вигосевилья

Испанские СМИ прогнозируют выход Смолова в старте "Сельты" на матч с "Севильей"

В воскресенье форвард Фёдор Смолов может впервые выйти в стартовом составе "Сельты", об этом пишет газета La Voz de Galicia.

Журналисты издания прогнозируют появления россиянина с первых минут матча с "Севильей" на фоне кризиса в атаке "небесных".

В La Voz de Galicia уверены, что слабая результативность "Сельты" вынудит наставника команды Оскара Гарсию сделать ставку на новичка.

В конце января испанский клуб арендовал Смолова у "Локомотива" до завершения сезона. 29-летний нападающий уже дебютировал в Примере, выйдя на замену в поединке с "Валенсией" (0:1).

Не пропустите: Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости: 7 февраля

Главные новости: 7 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов