Испанские СМИ указали на результативную судейскую ошибку в пользу "Барселоны"

Теги барселонаалавеспако алькасер

Испанские СМИ указали на результативную судейскую ошибку в пользу "Барселоны"

Испанские средства массовой информации указали на результативную судейскую ошибку в пользу "Барселоны".

Так, издание AS сообщает, что штрафной удар, с которого "сине-гранатовые" забили победный гол в матче с "Алавесом", был назначен ошибочно.

Дело в том, что Пако Алькасер, на котором нарушили правила, находился в офсайде, поэтому арбитр должен был назначить свободный удар в сторону ворот "Барселоны". | http://soccernews.ru 

комментарии
unokwn

это фото сделано в 89-ом минуте админнн!! а гол забито в 83:18 не позортье себя удалите это)

Ответить
Пьянь

На 89-й минуте показали повтор момента, который был на 83-й минуте. Офсайд был у Алькасера, что уж спорить-то.

Ответить
Kir

ХАХАХА

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии

"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов