Испанские СМИ указали на результативную судейскую ошибку в пользу "Барселоны"

Испанские средства массовой информации указали на результативную судейскую ошибку в пользу "Барселоны".

Так, издание AS сообщает, что штрафной удар, с которого "сине-гранатовые" забили победный гол в матче с "Алавесом", был назначен ошибочно.

Дело в том, что Пако Алькасер, на котором нарушили правила, находился в офсайде, поэтому арбитр должен был назначить свободный удар в сторону ворот "Барселоны". | http://soccernews.ru