Испанские СМИ: "Ультрас "Атлетика" спровоцировал фанатов "Спартака"

Столкновения между фанатами "Атлетика" и "Спартака" произошли по вине ультрас испанской команды.

"Виновниками всех столкновений были радикалы из Herri Norte. Именно они спровоцировали все инциденты" - об этом заявили в профсоюзе баскских правоохранительных органов Esan, в котором состоял погибший полицейский.

"Легко обвинять приезжих, но ситуация была иной. Те, кто бросал все, что попадется под руку, не были иностранцами. Это группировка Herri Norte и ее друзья спровоцировали произошедшее. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Да, все это было изъято у болельщиков "Атлетика". Это грустно, но все они были басками, которые вооруженными вышли на охоту на русских. Они бросались всем чем можно, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. А наши руководители показывают нам свою статистику и обвиняют людей не отсюда" - приводят слова одного из полицейских испанские СМИ.

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