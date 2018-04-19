Испанские СМИ уже назвали стартовый состав "Барселоны" на финал Кубка Испании

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Испанские СМИ уже назвали стартовый состав "Барселоны" на финал Кубка ИспанииАвторитетное испанское издание sport.es спрогнозировало стартовый состав каталонской "Барселоны" на финальный матч Кубка Испании против "Севильи", который состоится в ближайшую субботу.

Так, по мнению редакции популярной газеты, с первых минут на поле мадридского "Ванда Метрополитано" в составе "сине-гранатовых" выйдут: Силлессен, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Коутиньо, Л. Суарес.

Напомним, Месси попросил Вальверде не включать в основной состав "Барселоны" на финальный матч Кубка трех игроков. | soccernews.ru

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