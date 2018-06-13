Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему

Испанские СМИ узнали решение, которое принял форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн по своему будущему.

Так, согласно сведениям Cadena SER, 27-летний нападающий "матрасников" по окончанию Чемпионата Мира в России объявит о своем переходе в каталонскую "Барселону". Ради перехода в стан "сине-гранатовых" француз отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта с повышением ему оклада до 25-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, "Атлетико" хочет получить с "Барселоны" свыше 100 миллионов евро за Гризманна. | soccernews.ru