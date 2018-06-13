Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему
Испанские СМИ узнали решение, которое принял форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн по своему будущему.
Так, согласно сведениям Cadena SER, 27-летний нападающий "матрасников" по окончанию Чемпионата Мира в России объявит о своем переходе в каталонскую "Барселону". Ради перехода в стан "сине-гранатовых" француз отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта с повышением ему оклада до 25-ти миллионов евро за сезон.
Напомним, "Атлетико" хочет получить с "Барселоны" свыше 100 миллионов евро за Гризманна. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20