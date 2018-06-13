Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущему

Теги атлетико мадридантуан гризманнбарселона

Испанские СМИ узнали решение, которое принял Гризманн по своему будущемуИспанские СМИ узнали решение, которое принял форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн по своему будущему.

Так, согласно сведениям Cadena SER, 27-летний нападающий "матрасников" по окончанию Чемпионата Мира в России объявит о своем переходе в каталонскую "Барселону". Ради перехода в стан "сине-гранатовых" француз отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта с повышением ему оклада до 25-ти миллионов евро за сезон.

Напомним, "Атлетико" хочет получить с "Барселоны" свыше 100 миллионов евро за Гризманна. | soccernews.ru

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