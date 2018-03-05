Испанские СМИ заявили, что гол Месси в матче с "Атлетико" был забит с нарушением правил

Теги барселоналионель мессиатлетико мадрид

Испанские СМИ заявили, что гол Месси в матче с "Атлетико" был забит с нарушением правил

Испанская пресса считает, что форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол, в матче с "Атлетико", с нарушением правил.

Стенка во время исполнения штрафного удара была расположена на два метра дальше чем положено, что было рассчитано с помощью компьютерной графики.

Стенка стояла в 11,3 метрах от мяча, в то время как по правилам расстояние должно составлять 9,15 метров.

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Пресса из Мадрида, но это не точно

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Алекс

Испанской прессе надо лечиться...

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