Испанские телеканалы отказываются транслировать матчи за Суперкубок Испании.

Как сообщает Marca, телеканалы RTVE, Mediaset и Atresmedia объяснили свой отказ тем, что не хотят транслировать игры из Саудовской Аравии, так как в этой стране не соблюдаются права человека.

Напомним, что по заключенной сделке Суперкубок Испании должен проводиться в Саудовской Аравии три года.

Новый формат суперкубка предусматривает участие четырех команд - чемпиона, вице-чемпиона, обладателя и финалиста Кубка Испании.

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