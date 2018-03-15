Испанский арбитр: "Пенальти на Алонсо не было"



Бывший испанский судья Андухар Оливер считает, что Дамир Скомина правильно поступил, не назначив пенальти в ворота "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0).

"Судья правильно сделал, не назначив пенальти. Алонсо едва почувствовав контакт с Пике сразу стал падать", – цитирует Андухара Marca.

Стоит отметить, что этот эпизод между Маркосом Алонсо и Жераром Пике произошел на 49-й минуте при счете 2:0 в пользу каталонцев.

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