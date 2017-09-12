Испанский арбитр помог ЦСКА впервые победить в Португалии

Московский ЦСКА стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов матчем с "Бенфикой". Армейцы никогда в своей истории не выигрывали в Португалии, не были фаворитами они и в отчетной встрече, хотя "Бенфика" потеряла четверых игроков основы, вместо которых пришли молодые футболисты без большого опыта.

Первые минуты матча проходили в неспешном темпе, команды присматривались друг к другу, практически не атаковали. На седьмой минуте неплохой удар из штрафной нанес Дзагоев, который воспользовался пасом Головина, мяч после выстрела Алана пролетел рядом со штангой.

После этого момента "Бенфика" активизировалась, отодвинув игру от своих ворот, однако и у владений Акинфеева долгое время создать момент не могла. "Орлы" довольно часто били с дальних дистанций, но в створ не попадали. У ЦСКА в атаке все обстояло еще хуже. Особенно разочаровал Оланаре, который проигрывал единоборства защитникам и не мог зацепиться за мяч. В середине тайма он и вовсе получил повреждение, после чего покинул поле.

В концовке первой половины игры "Бенфика" провела ударную пятиминутку, в ходе которой португальцы могли претендовать на пенальти после фола Васина на Сеферовиче, а после дальнего удара Гримальдо армейцев спасла крестовина. Следом уже Варела и Алмейда едва не привезли гол в свои ворота, Щенников едва не воспользовался недопониманием между игроками, однако вратарь все же в последний момент снял мяч с ноги Георгия.

Как оказалось, самое интересное команды оставили на второй тайм. Через пять минут после возобновления игры Живкович прострелил с левого фланга, а на ближней штанге Сеферович опередил Алексея Березуцкого, переправив мяч в сетку.

ЦСКА был вынужден раскрываться и идти вперед большими силами: Головин пробивал с дальней дистанции, но Варела перевел мяч на угловой, после подачи со стандарта Вернблум с разворота пробивал в правый угол, однако вратарь "Бенфики" и в этом моменте не сплоховал. Через минуту россиянам решил помочь арбитр Мальенко: Березуцкий пробивал мимо ворот, мяч попал в руку Алмейде, который прижимал ее к корпусу, однако судья назначил пенальти. К "точке" подошел Витиньо, бразилец не оставил шансов вратарю, пробив в левую "девятку". Стоит также сказать, что позже, когда Вернблум рукой остановил мяч после удара Хименеса, арбитр нарушения не зафиксировал.

ЦСКА же сумел забить и второй гол: Васин технично пробил с разворота после навеса Головина, Варела отразил мяч прямо на Жамалетдинова, который в падении переправил игровой снаряд в сетку.

Теперь уже "Бенфике" пришлось наращивать темп, португальцы заперли армейцев у их ворот, но так и не сумели взломать оборону. ЦСКА добыл важнейшую выездную победу, однако стоит сказать, что в этом матче повлияли на результат непоследовательные решения испанского арбитра, который прощал российских игроков, португальцев же он наказал спорным одиннадцатиметровым.

"Бенфика" – ЦСКА 1:2

Голы: Сеферович, 50 – 1:0; Витиньо с пенальти, 63 – 1:1; Жамалетдинов, 71 – 1:2

"Бенфика": Варела; Андре Алмейда, Луизао, Лисандро (Силва, 89), Гримальдо (Габриэль Барбоза, 78); Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Живкович; Жонас (Хименес, 70), Сеферович.

ЦСКА: Акинфеев; Фернандес, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Щенников; Головин (Кучаев,87), Вернблум; Витиньо, Дзагоев (Натхо, 77), Оланаре (Жамалетдинов, 66).

Вячеслав Горбачев

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