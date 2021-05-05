Испанский арбитр рассказал, как "Динамо" Киев предлагало ему взятку перед матчем Лиги Чемпионов
Фото: "Евроспорт"/Автор неизвестен
Известный испанский арбитр Лопес Ньето рассказал, как в 1995 году киевское "Динамо" предлагало ему взятку перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с греческим "Панатинаикосом".
"Нашу судейскую бригаду на двух мерседесах повезли поужинать через лес. Это была какая-то деревня, но они, смеясь, сказали, что это база "Динамо", хотя там не было даже флага клуба. В том доме вокруг меня стали бегать девушки, которые вели себя весьма вызывающе. Потом мне дали бумагу, на которой было написано: "Победа "Динамо" - 30 тысяч долларов для вас". Я хотел ударить этого человека, но взял бумагу и сказал, что мы уезжаем", - приводит слова Ньето BeSoccer.
Напомним, что из-за разразившегося скандала "Динамо" исключили из Лиги Чемпионов и на два года дисквалифицировали от выступления в еврокубках. Впрочем, через неколько месяцев наказание было отменено.
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