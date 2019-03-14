Испанский арбитр сомневается в правильности назначения пенальти в матче "Барселона" - "Лион"



Бывший испанский арбитр Андухар Оливер считает, что Шимон Марциняк не должен был назначать пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" - "Лион" (2:0, перерыв).

На 17-й минуте встречи нападающий каталонского клуба Луис Суарес упал в штрафной гостей в результате контакта с защитником Джейсоном Денайером и рефери зафиксировал фол.

Впрочем, судя по повтору, нарушения, возможно не было.

"Марциняк допустил ошибку. В этом эпизоде Суарес нарушил правила, наступив на Денайера, а не наоборот. Мне непонятно, почему видеоассистенты не отменили пенальти", - приводит слова Оливера Marca.

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