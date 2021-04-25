Испанский арбитр высказался о неназначенном пенальти в матче "Реал" - "Бетис"

Бывший арбитр Ла Лиги Андухар Оливер поделился мнением о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Бетис" (0:0). На 82-й минуте мяч попал в руку защитнику "Бетиса" Хуану Миранде после удара защитника мадридцев Эдера Милитао.

"Миранда играл рукой неумышленно. Он находился всего в 30 сантиметрах от головы Милитао. Это не пенальти", - приводит слова Оливера Marca.

За пять туров до завершения сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и на два очка отстает от "Атлетико", который провел на один матч меньше. При этом "Реал" на три очка опережает "Барселону", но у каталонцев есть два матча в запасе.

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