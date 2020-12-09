Испанский арбитр высказался о пенальти на Роналду в матче "Барселона" - "Ювентус"



Испанский арбитр Андухар Оливер выразил мнение, что в ворота "Барселоны" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (0:3) не нужно было назначать пенальти после контракта нападающего туринского клуба Криштиану Роналду с защитником каталонцев Рональдом Араухо.

"Это не пенальти. Велась допустимая борьба плечо в плечо между Араухо и Роналду. VAR ничего не мог поделать, так как контакт между игроками был", - приводит слова Оливера Marca.

Напомним, что в этой встрече 35-летний Роналду забил два гола, причем оба раза с пенальти.

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