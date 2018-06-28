Испанский болельщик просит у Путина разрешения на пронос барабана на стадион
Фанат сборной Испании Маноло по прозвищу "Барабанщик" записал обращение для президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает Mundo Deportivo, испанец просит российского президента разрешить ему пронести на стадион свой барабан.
Маноло запретили находится на стадионе с барабаном на двух матчах Испании на групповой стадии по причинам безопасности.
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