Испанский экс-арбитр прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Барселоны" за руку Пике

Теги барселонавильярреалжерар пике

Испанский экс-арбитр прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Барселоны" за руку ПикеФото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Испанский экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой Жерара Пике в начале матча 15-го тура Ла Лиги "Вильярреал" – "Барселона" (1:3).

Фото: скриншот трансляции Movistar

"Это очевидный пенальти, Пике опускал руку. Он бросился под мяч, мяч попал ему в правую руку, не в левую, на которую он опирался.

Если ВАР не вмешивается, то считает, что это естественное движение рукой. Но если ты отвечаешь за ВАР и считаешь, что это естественно, то ты не подходишь для работы ВАР", – сказал Гонсалес.

Также не пропустите: "Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов