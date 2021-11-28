Испанский экс-арбитр прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Барселоны" за руку Пике
Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен
Испанский экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой Жерара Пике в начале матча 15-го тура Ла Лиги "Вильярреал" – "Барселона" (1:3).
Фото: скриншот трансляции Movistar
"Это очевидный пенальти, Пике опускал руку. Он бросился под мяч, мяч попал ему в правую руку, не в левую, на которую он опирался.
Если ВАР не вмешивается, то считает, что это естественное движение рукой. Но если ты отвечаешь за ВАР и считаешь, что это естественно, то ты не подходишь для работы ВАР", – сказал Гонсалес.
Также не пропустите: "Барселона" вырвала победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
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