Испанский физиотерапевт ЦСКА Давид Диас Куэль будет работать в "Барселоне"

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Испанский физиотерапевт ЦСКА Давид Диас Куэль будет работать в "Барселоне"

Испанский физиотерапевт Давид Диас Куэль перешел из ЦСКА в "Барселону". Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

"Давид вернулся в Испанию и продолжит карьеру в системе футбольного клуба "Барселоны". ЦСКА благодарит Диаса за годы, проведённые в команде, и желает плодотворной работы!" - сообщает пресс-служба "армейцев".

Куэль будет работать в медицинском штабе "Барселоны", состоящем из 7 человек.

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