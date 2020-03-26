Испанский футболист пошёл работать в аптеке во время пандемии коронавируса
Нападающий Антонио Довале решил изменить профессию во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Как сообщает Marca, 29-летний футболист устроился в аптеку, которая, по некоторым данным, принадлежит его семье.
Довале известен по выступлениям за "Сельту", "Уэску", "Леганес" и "Райо Вальекано". С 2002 по 2005 год он обучался в академии "Барселоны".
В Испании коронавирусная инфекция диагностирована почти у 40 тысяч человек.
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|Команда
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14