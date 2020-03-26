Испанский футболист пошёл работать в аптеке во время пандемии коронавируса

Нападающий Антонио Довале решил изменить профессию во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщает Marca, 29-летний футболист устроился в аптеку, которая, по некоторым данным, принадлежит его семье.

Довале известен по выступлениям за "Сельту", "Уэску", "Леганес" и "Райо Вальекано". С 2002 по 2005 год он обучался в академии "Барселоны".

В Испании коронавирусная инфекция диагностирована почти у 40 тысяч человек.

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