Испанский генетик предлагает клонировать Месси

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Испанский генетик предлагает клонировать Месси

Генетик из Испании Аркади Наварро выступил с предложением создать клона капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"У нас есть возможность создать футболиста, похожего на Лионеля Месси. С помощью современной техники вышел бы клон, словно его близнец. Можно было бы считать, что родились два близнеца, но одного из них все это время держали в криокамере" - заявил Наварро.

В этом сезоне 32-летний аргентинец провел 37 матчей, в которых отметился 39 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

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