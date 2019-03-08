Испанский хавбек отказался перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно
Лондонский "Челси" не сумел приобрести полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию в зимнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, футболист отказался переходить в лондонский клуб, решив остаться в Испании.
В нынешнем сезоне 26-летний Сарабия провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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