Испанский хавбек отказался перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно

Лондонский "Челси" не сумел приобрести полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию в зимнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист отказался переходить в лондонский клуб, решив остаться в Испании.

В нынешнем сезоне 26-летний Сарабия провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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