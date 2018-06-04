Испанский игрок сделал заявление перед ЧМ-2018



Защитник сборной Испании Альваро Одриосола поблагодарил фанатов за поддержку в товарищеской игре с командой Швейцарии (1:1).

"Я хочу поблагодарить болельщиков за оказанную поддержку. Я обещаю, что в России мы выложимся на 100 процентов. Если сумеем, то завоюем кубок вместе", - приводит слова Одриосолы Cuatro.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании сыграет в одной группе с командами Португалии, Марокко и Ирана.

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