Испанский кипер Гуаита может перебраться в АПЛ

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Испанский кипер Гуаита может перебраться в АПЛ

"Уотфорд" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к вратарю "Хетафе" Висенте Гуаите, сообщает Sun.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести голкипера в зимнее трансферное окно и предложили за него 3,9 миллионов евро. При этом сумма отступных в его контракте составляет 7,8 миллиона евро. Контракт Гуаиты с клубом рассчитан до лета этого года. Также им интересуется "Бешикташ".

В нынешнем сезоне 30-летний Гуаита провел за "Хетафе" 17 матчей и пропустил 16 мячей. 

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