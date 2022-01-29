Испанский клуб близок к подписанию форварда "Спартака"
Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Понсе, скорее всего, окажется в "Эльче", сообщает Cazurreando.
По информации источника, 24-летний футболист очень близок к переходу из российского клуба в испанский.
Рыночная стоимость аргентинского форварда оценивается в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Понсе сыграл за "Спартак" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Он пропустил четыре месяца из-за травмы мениска.
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