Испанский клуб хочет арендовать форварда киевского "Динамо" Соля

Фото инстаграм Франа Соля

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль может снова сменить команду на правах аренды.

Как сообщает "Мета Спорт", 29-летний воспитанник мадридского "Реала" интересен вылетевшему из Примеры "Эйбару".

С октября 2020 года форвард выступал за "Тенерифе", сыграл 39 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт Соля с "Динамо" рассчитан до декабря 2023 года. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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