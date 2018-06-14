Испанский клуб хочет купить игрока "Ювентуса"

"Бетис" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Стефано Стураро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Дженоа".

В минувшем сезоне 25-летний Стураро провел за "Ювентус" 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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