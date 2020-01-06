Испанский клуб хочет купить Смолова

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Испанский клуб хочет купить Смолова

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов может продолжить карьеру в испанской Примере.

По информации каталонской спортивной газеты Diario La Grada, купить 29-летнего россиянина хочет "Эспаньол".

Сообщается, что "попугаи" намерены усилиться форвардом "железнодорожников" во время зимнего трансферного окна.

Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, сыграл 48 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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