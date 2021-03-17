Испанский клуб хочет перенести выплату "Шахтеру" за трансфер, который состоялся в 2007 году

Теги шахтер донецкреал сарагоса

Испанский клуб хочет перенести выплату "Шахтеру" за трансфер, который состоялся в 2007 году

Испанская "Сарагоса" в очередной раз пытается добиться отсрочки в выплате трансфера за бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Франселино Матузалема, сообщает El Periodico de Aragon.

По сведениям издания, испанский клуб должен окончательно рассчитаться до 2025 года, но "Сарагоса" хочет продлить срок действия отсрочки еще на пять лет, ссылаясь на финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. "Сарагоса" должна за бразильца еще 4,4 миллиона евро.

Матузалем выступал за "Шахтер" с 2004 по 2007 годы, а затем подписал контракт с "Сарагосой" без согласия украинского клуба. "Шахтер" подал иск в арбитражный суд в Лозанне и выиграл дело.

Не пропустите: "Шахтер" может купить нападающего "Зари". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд

Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов