Испанский клуб хочет перенести выплату "Шахтеру" за трансфер, который состоялся в 2007 году
Испанская "Сарагоса" в очередной раз пытается добиться отсрочки в выплате трансфера за бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Франселино Матузалема, сообщает El Periodico de Aragon.
По сведениям издания, испанский клуб должен окончательно рассчитаться до 2025 года, но "Сарагоса" хочет продлить срок действия отсрочки еще на пять лет, ссылаясь на финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса. "Сарагоса" должна за бразильца еще 4,4 миллиона евро.
Матузалем выступал за "Шахтер" с 2004 по 2007 годы, а затем подписал контракт с "Сарагосой" без согласия украинского клуба. "Шахтер" подал иск в арбитражный суд в Лозанне и выиграл дело.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
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|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14